В Дании тысячи норок уничтожили из-за угрозы коронавируса

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В Дании, где из-за угрозы распространения коронавирусной болезни COVID-19 недавно поспешно ликвидировали тысячи норок, с этими животными возникла еще одна проблема.

Норок, которых массово хоронили в неглубоких ямах, присыпав сверху метром почвы, начало «выталкивать» на поверхность, сообщает издание The Guardian.

В местной полиции отмечают, что причиной этого явления является образование газов в процессе разложения тел убитых животных.

Это заставляет все немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли, — заявил глава национальной полиции Томас Кристенсен.

Отмечается, что свой вклад в возникновение этого явления вносят и местные песчаные грунты, которые являются слишком легкими.

К сожалению, один метр почвы — это не просто один метр почвы — это зависит от того, какого типа это почва, — подчеркивает Кристенсен.

Поэтому местной полиции пришлось насыпать больше земли сверху на эти захоронения.

Кроме того, местные СМИ также сообщают о существовании опасений относительно того, что норок могли захоронить слишком близко к водоемам. В частности, по крайней мере два местных мэра требуют выкопать этих животных и сжечь.

Напомним, норок в Дании решили уничтожить после того, как была обнаружена мутированная версия коронавируса.