У Данії тисячі норок знищили через загрозу коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n147013-vbytyh-cherez-koronavirus-norok-v-daniyi-vyshtovhuie-z-pohovan.html

Ракурс

У Данії, де через загрозу розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 нещодавно поспішно ліквідували тисячі норок, з цими тваринами виникла ще одна проблема.

Норок, яких масово ховали в неглибоких ямах, присипавши зверху метром ґрунту, почало «виштовхувати» на поверхню, повідомляє видання The Guardian.

У місцевій поліції зазначають, що причиною цього явища є утворення газів в процесі розкладання тіл убитих тварин.

Це змушує все трохи розширюватися. Таким чином, в гіршому випадку норку виштовхує із землі, — заявив представник національної поліції Томас Крістенсен.

Зазначається, що свій вклад у виникнення цього явища вносять і місцеві піщані ґрунти, котрі є занадто легкими.

На жаль, один метр ґрунту — це не просто один метр ґрунту — це залежить від того, якого типу це ґрунт, — наголошує Крістенсен.

Тож місцевій поліції довелося насипати більше землі зверху на ці поховання.

Крім того, місцеві ЗМІ також повідомляють про існування побоювань щодо того, що норок могли захоронити надто близько до водойм. Зокрема, принаймні два місцеві мери вимагають викопати цих тварин та спалити.

Нагадаємо, норок у Данії вирішили знищити після того, як була виявлена мутована версія коронавірусу.