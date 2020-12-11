Коронавірус у норок. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n147655-koronavirus-u-norok-vcheni-nablyzylysya-do-rozgadky-fenomenu-infografika.html

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Коронавірус у норок змогли розгадати вчені. Науковці з Центру геномної регуляції (CRG) в Барселоні з’ясували, що тхори, коти, собаки та вівери є найбільш вразливими до коронавірусу після людини.

Натомість качки, щури, миші, свині та кури мають низьку сприйнятливість до інфекції. Про це повідомляється на сайті Рhys.org.

Вчені заявляють, що знання про те, які тварини сприйнятливі до коронавірусу, допомагає запобігти появі резервуарів, з яких коронавірус може виникнути повторно. За словами науковців, результати дослідження дають ключ до розгадки того, чому норки заражаються цією хворобою.

Дослідники використовували комп’ютерне моделювання для того, щоб перевірити, як коронавірус використовує білки-шипи, які виступають з поверхні вірусу, для проникнення в клітини різних тварин.





Основною точкою входу на поверхню клітини є рецептор ACE2, який зв’язується з білком-спайкою за допомогою механізму блокування і ключа. Варіанти рецептора ACE2 у людей мають найвищу енергію зв’язування з вірусним білком, в той час, як миші, щури, курки і качки мають низьку енергію зв’язування.

Наразі вчені конструюють міні-білки з людського білка ACE2, щоб «відвернути» увагу вірусу від проникнення в клітини і заблокувати інфекцію. Автори наукової роботи вважають, що розуміння інфекційності коронавірусу допоможе краще інформувати про заходи охорони здоров’я, допомагаючи скоротити контакти людини з іншими сприйнятливими тваринами і уникнути потенційного продовження епідемії.

Як відомо, у Данії масові поховання з мільйонами трупів норок, заражених коронавірусів, могли отруїти ґрунтові води. Незалежні фахівці вважають, що верхні ґрунтові води вже можуть бути заражені. Ряд поховань знаходиться недалеко від використовуваних водойм.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Данії, де через загрозу розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19 нещодавно поспішно ліквідували тисячі норок, з цими тваринами виникла ще одна проблема. Норок, яких масово ховали в неглибоких ямах, присипавши зверху метром ґрунту, почало «виштовхувати» на поверхню. У місцевій поліції зазначають, що причиною цього явища є утворення газів в процесі розкладання тіл убитих тварин.