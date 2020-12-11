Режисер Тім Кук. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/ua/n147656-koronavirus-zabrav-jyttya-koreyskogo-rejysera-samarytyanky-foto.html

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Режисер Кім Кі Дук помер в Латвії від коронавірусу. До цієї країни корейський митець прибув 20 листопада, а починаючи з 5 грудня не виходив на зв’язок.

Сьогодні, 11 грудня, з’явилася інформація про те, що 59-річний режисер помер в лікарні від ускладнень коронавірусу. Смерть Кім Кі Дука підтвердила його перекладачка Дарина Крутова. Але посольство Південної Кореї в Латвії заявило, що поки не готове коментувати цю інформацію. Про це повідомило Delfi. lv з посиланням на директора ArtDocFest/Rīga Віталія Манського.

Як відомо, Кім Кі Дук — всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Берлінського кінофестивалю за стрічку «Самаритянка», також отримав головний приз Венеціанського кінофестивалю за фільми «П'єта» та «Порожній будинок».

Раніше повідомлялося, що екс-президент Франції Валері Жискар д’Естен, який очолював країну у 1974−1981 роках, став однією з жертв коронавірусної хвороби COVID-19.