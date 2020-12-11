Дівчина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147657-ohoronec-supermarketu-vryatuvav-jyttya-neprytomniy-divchyni-u-harkovi-video.html

Ракурс

У Харкові охоронець супермаркету врятував життя дівчині, яка втратила свідомість прям під час відвідування магазину.

Покупчиня впала на землю, у неї почалися судоми. Про це стало відомо з відповідного запису на сторінці у Facebook.







Повідомляється, що інцидент трапився в одному з супермаркетів міста. Прям у торговому залі дівчина різко впала на землю, після чого до неї відразу підбіг охоронець магазину та почав робити непрямий масаж серця. Охоронцю вдалося реанімувати та привести до тями дівчину, після чого її передали медикам.

В «АТБ» на Шариковій охоронець Олександр Лепко врятував дівчину від зупинки серця. Якби не Олександр, дівчина, можливо, не дожила б до приїзду швидкої, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські прикордонники врятували громадянина Туреччини після падіння на проїжджу частину. Вони охороняли посольство України в Анкарі, як згодом побачили, що людина знепритомніла від епілептичного нападу. Побачивши чоловіка на дорозі, прикордонники без зволікань кинулися надавати йому допомогу.