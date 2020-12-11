«Слуга народу» та інспектор Держпраці тероризували бізнес – скрін із відео

https://racurs.ua/ua/n147659-shtrafy-ta-feykovi-zayavy-skandalne-video-slugy-narodu-ta-inspektora-derjpraci-video.html

Ракурс

У Дніпрі чиновниця Держслужби України з питань праці разом із депутатом від «Слуги народу» Сергієм Алєксєйчєнком вигадували скарги на підприємців від неіснуючих людей, аби штрафувати на величезні суми дрібний бізнес.

Камери відеоспостереження будинку у чиновниці показали, що її гості не тільки допомагають їй з тиском на бізнес, а й курять цигарки та п’ють пиво. Пізніше на підставі цих вигаданих заяв Світлана Мельничук приходить до підприємців із позаплановими перевірками. Про це йдеться у відеоблозі «Таємниці Слідства».

Чиновниця, депутат та їхній знайомий вигадали скаргу від нібито працівника ФОП Самєдов, який має магазини з халяльними продуктами у Дніпрі. У вигаданій заяві «працівник Коваленко» просив перевірити свого роботодавця через неофіційне працевлаштування.

У результаті 10-денної перевірки інспектори встановили порушення трудового законодавства, які тягнуть на сотні тисяч гривень штрафів.

Сама Мельничук при зарплаті в 14 тис. грн їздить на елітному «Лексусі» і недавно переїхала в будинок в центрі Дніпра. Журналістам вона спростувала будь-які перевірки бізнесу, а фейкові скарги від підприємців пояснювати відмовилася.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Зеленський схвалив підтримку бізнесу під час карантину та відтермінував касові апарати для ФОПів.