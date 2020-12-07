Зеленський схвалив закон про відтермінування касових апаратів для ФОПів. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, 7 грудня підписав важливі для сьогодення проекти законів, які були ухвалені парламентом.

Зокрема, глава держави схвалив законопроекти про підтримку бізнесу під час дії коронавірусного карантину в Україні. Зокрема, документи передбачають фінансову допомогу постраждалому від обмежень бізнесу. Про це повідомила прес-служба Офісу президента України.

Зазначається, передбачається надання допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину зарплати внаслідок карантину, та ФОПам, які через обмеження втратили частину доходу. Також одноразову матеріальну допомогу отримають компанії для виплат найманим працівникам, щоб не скорочувати їх під час карантину.

Нові закони передбачають, що грошова допомога не призначається фізичним особам-підприємцям, які зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності законом, які у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також ті, чий вид діяльності не підпадає під карантин.

Крім того, глава держави підписав закон щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів платниками єдиного податку. Таким чином обов’язкове застосування РРО для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах ризику, скасоване до 2021 року.

Нагадаємо, 1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроекти, яким відтермінував до 1 січня 2022 року запровадження касових апаратів для малого бізнесу.