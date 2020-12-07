Зеленский одобрил закон об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛП. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, 7 декабря подписал важные проекты законов, которые были приняты парламентом.

В частности, глава государства одобрил законопроекты о поддержке бизнеса во время действия коронавирусного карантина в Украине. В частности, документы предусматривают финансовую помощь пострадавшему от ограничений бизнесу. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что предусматривается предоставление помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие карантина, и ФЛП, которые из-за ограничений потеряли часть дохода. Также единовременную материальную помощь получат компании для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время карантина.

Новые законы предусматривают, что денежная помощь не назначается физическим лицам-предпринимателям, которые зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу закона, которые в 2020 году уплатили ЕСВ за себя меньше чем за три месяца, а также те, чей вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, глава государства подписал закон об отсрочке обязательного применения кассовых аппаратов плательщиками единого налога. Таким образом обязательное применение РРО для физических лиц-предпринимателей которые являются плательщиками единого налога второй-четвертой групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах риска, отменено до 2021 года.

Напомним, 1 декабря Верховная Рада приняла законопроекты, которым отсрочил до 1 января 2022 года введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.