Елена Зеленская призналась, что до сих пор сотрудничает с «95 кварталом»

https://racurs.ua/n147674-elena-zelenskaya-priznalas-chto-do-sih-por-sotrudnichaet-s-95-kvartalom.html

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Елена Зеленская, супруга президента Владимира Зеленского, призналась, что до сих пор сотрудничает со студией «Квартал 95», занимающейся производством шоу-проектов и развлекательных программ.

Это — моя вторая семья. Я слишком много сил и энергии вкладывала в эту работу на протяжении почти 20 лет, чтобы ее покинуть. Это мой эмоциональный приют. Коллеги — мои друзья, которые не изменили своего отношения ко мне из-за изменения моего статуса, и я это очень ценю. После избрания Владимира я прекратила работу в проекте «Вечерний квартал». Но существуют и другие проекты, — пояснила Зеленская в интервью «BBC News Украина».



Вместе с тем супруга главы государства признала, что все меньше и меньше времени может посвятить работе в «95 квартале». Кроме этого, Зеленская не сообщила над какими проектами она сейчас работает.

Напомним, летом этого года первая леди заболела коронавирусной инфекцией CОVИD-19. А после выздоровления присоединилась к реформированию системы школьного питания.