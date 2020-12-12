300 млн долл. выделит Украине Всемирный банк из-за COVID-19 — детали

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Всемирный банк утвердил заем для Украины в размере 300 млн долл. для дополнительного финансирования противодействия коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе банка на официальном сайте.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил заем для Украины в рамках второго дополнительного финансирования борьбы с COVID-19. Речь идет о реализации проекта по модернизации сетей социальной защиты.

Дополнительное финансирование поможет укрепить программу гарантированного минимального дохода (GMI) в Украине, чтобы не допустить «перехода» около 1 млн украинцев за черту бедности в результате пандемии коронавируса.

Во Всемирном банке также напомнили, что этот заем является вторым по счету в 2020 году. Ранее в апреле Киев получил 150 млн долл.

Напомним, в ноябре Всемирный банк выделил 100 млн долл. для развития экономики Донбасса. Деньги должны были пойти на восстановление экономики и предпринимательства на территориях Донецкой и Луганской областей.