Степанов призывает сообщать о лабораториях, выдающих фиктивные справки о ПЦР-тестах

Максим Степанов (слева), скриншот видео

https://racurs.ua/n147688-stepanov-prizyvaet-soobschat-o-laboratoriyah-vydauschih-fiktivnye-spravki-o-pcr-testah.html

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Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, призывает украинцев жаловаться в Минздрав и полицию на лаборатории, которые выдают справки о фиктивных результатах ПЦР-тестирования на коронавирус.

Об этом министр заявил во время брифинга.

Фиктивная справка о ПЦР-тесте — это уголовное преступление, — отметил Степанов.

По словам министра, после получения информации о таких лабораториях его ведомство сразу будет сообщать об этом правоохранительным органам.

И понятно, что (будут приниматься меры — ред.) по проверке лицензионных условий работы этой лаборатории, — добавил Степанов.

Украинцев, которые раздумывают над приобретением фиктивной справки перед поездкой за границу или в иных целях, он призвал воздержаться от этого.

Когда вы покупаете такую ​​справку, вы платите за нее средства, и мне кажется, что лучше все же сделать тест и четко осознавать, что вы не болеете коронавирусной болезнью, потому что это точно нужно для вашего здоровья, — отметил он.



Также министр предупредил, что в случае раскрытия фиктивности этой справки, ее владельца ожидают «большие проблемы за рубежом».

Напомним, в Минздраве сообщили, что глобальный механизм COVAX официально одобрил запрос Украины на получение более 8 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.