Оппозиционного журналиста казнили в Иране, выманив из Франции

Рухолла Зама казнили в Иране, фото: Independent Persian

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Ракурс

В Иране путем повешения казнили оппозиционного журналиста Рухолла Зама, который был администратором оппозиционного Telegram-канала и сайта Amad News.

Несколько дней назад Верховный суд Ирана поддержал смертный приговор для журналиста, сегодня, 12 декабря, его казнили. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ.

Заму, в частности, обвиняли в разжигании вражды и распространение фейковых новостей во время антиправительственных акций протеста в Иране в 2017 году. На своей интернет-ресурсах он размещал разоблачительные материалы о иранских чиновников.

Также его обвиняли в шпионаже в пользу разведслужб Франции и США.

Зам в течение нескольких лет проживал во Франции, имея статус беженца.

О его задержании Корпус стражей Исламской революции (военная ветвь исполнительной власти Ирана) заявил в октябре 2019 года, не указав обстоятельства задержания. По информации СМИ, спецслужбы Ирана заманили его на территорию Ирака, где задержали.