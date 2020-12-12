Медики – одна из групп риска COVID-19, фото:

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Анестезиологи и врачи интенсивной терапии, которые также контактируют с больными коронавирусом, похоже, имеют меньше коллег из ряда других сфер риск заразиться вирусом SARS-CoV-2 и, как следствие, получить коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные о заболеваемости медиков в Великобритании, которые проанализировали британские ученые, сообщает издание EurekAlert.

Отмечается, что в целом для медработников, работающих с пациентами, в два-четыре раза является большим риск заболеть COVID-19. Также значительно повышенным риск инфицироваться и для членов их семей.

Сразу три отдельных исследования, проведенные в Оксфорде, Лестере и Бирмингеме, охватившие более 20 тыс. медицинских работников, показали, что у лиц, работающих в отделениях анестезии и интенсивной терапии, риск инфицирования приблизительно в два раза ниже, чем у врачей, имеющих дело с пациентами с COVID-19 в палатах.

Аналогичные показатели наблюдаются и в соответствующем исследовании по Шотландии.

Этот анализ показывает как относительную защищенность анестезиологов и реаниматологов от профессионального вреда от SARS-CoV-2, так и повышенные риски для других людей, которые работают в палатах, как в клинической, так и неклинической роли, — подчеркивают исследователи.

По мнению ученых, причинами такой ситуации являются лучшие средства индивидуальной защиты или лучшее использование их, работа в хорошо проветриваемых помещениях и возможности того, что и пациенты, которые попадают в реанимацию, менее инфекционные, чем те, кто находятся в отделениях.

Кроме того, процедуры с высоким риском заражения, такие как установление пациента на вентиляцию легких (включая интубацию), могут на самом деле быть не столь опасными относительно передачи вируса, как считалось.

Возникает вопрос, должны ли некоторые процедуры, которые, похоже, защищают анестезиологов и реаниматологов от коронавируса — такие как защитные респираторы высокого уровня, быть распространены на общую практику и палаты, где другие медицинские работники являются более подверженными риску, — резюмируют ученые.

Напомним, ученые недавно установили, что собаки могут определить коронавирус по запаху человека даже точнее, чем ПЦР-тесты.