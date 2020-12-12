Владимир Путин и Валентин Гафт, фото: РИА «Новости»

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Умер Валентин Гафт — известный советский и российский актер, который называл себя «путинистом» и утверждал, что Крым был «несправедливо» включен в состав территории Украины. О смерти Гафта сообщают российские СМИ со ссылкой на его жену Ольгу Остроумову.

Причиной смерти Гафта Остроумова называет инсульт, от которого тот восстанавливался несколько лет.

За свою антиукраинскую позицию Гафт был включен в список проекта «Миротворец» (неправительственной организации, занимающейся исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины и международного правопорядка) как «деятель культуры, действия которого угрожают национальной безопасности Украины».

Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь, — заявлял он в одном из интервью в 2015 году.

Гафт снялся в таких известных фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Гараж», «Чародеи» и «Мастер и Маргарита».

Похоронить его планируют 15 ноября на Троекуровском кладбище — одном из самых известных и почетных некрополей Москвы.

Напомним, в середине ноября от коронавируса умер известный театральный режиссер Роман Виктюк.