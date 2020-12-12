Володимир Путін та Валентин Гафт, фото: РІА «Новости»

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Помер Валентин Гафт — відомий радянський та російський актор, який називав себе «путіністом» і стверджував, що Крим був «несправедливо» включений до складу території України. Про смерть Гафта повідомляють російські ЗМІ з посиланням на його дружину Ольгу Остроумову.

Причиною смерті Гафта Остроумова називає інсульт, від якого той відновлювався кілька років.

За свою антиукраїнську позицію Гафт був включений до списку проекту «Миротворець» (неурядової організації, що займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України та міжнародного правопорядку) як «діяч культури, дії якого загрожують національній безпеці України».

Кому потрібна Україна? Крим віддано вам несправедливо, це російська територія, за неї чортзна скільки боролися, пролили кров, — заявляв він в одному з інтерв’ю у 2015 році.

Гафт знявся у таких відомих кінострічках, як «Здрастуйте, я ваша тітка», «Гараж», «Чародії» та «Майстер та Маргарита».

Поховати його планують 15 листопада на Троєкуровському цвинтарі — одному з найбільш відомих та почесних некрополів Москви.

Нагадаємо, в середині листопада від коронавірусу помер відомий театральний режисер Роман Віктюк.