Двох військових поранено на Донбасі — що відомо про їхній стан

https://racurs.ua/ua/n147684-dvoh-viyskovyh-poraneno-na-donbasi-scho-vidomo-pro-yihniy-stan.html

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Двох військових сьогодні зранку було поранено на Донбасі. Захисники України, які входять до складу однієї з механізованих бригад Збройних сил, отримали легкі вторинні поранення.

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС та української делегації для участі у Тристоронній контактній групі на офіційній сторінці у Фейсбук, оприлюдненому у суботу, 12 грудня.

Стан поранених задовільний, надано медичну допомогу, військовослужбовці залишилися в районі оборони, — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними ТКГ, цього разу вдалося обійтися без евакуації українських бійців до медичного закладу. Водночас на сторінці штабу ООС вказано, що «воїнів евакуйовано до лікувального закладу».

Наші дії щодо ситуації: через координаційний механізм заведено «режим тиші», направлено письмове повідомлення до СММ ОБСЄ, спостережна група УССЦКК здійснює заходи щодо верифікації події, — йдеться у повідомленні української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж поточної доби російські бойовики тричі порушили режим припинення вогню.