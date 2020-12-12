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Ракурс
Два военных ранены на Донбассе — что известно об их состоянии

Два военных ранены на Донбассе — что известно об их состоянии

12 дек 2020, 15:16
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Два военных сегодня утром были ранены на Донбассе. Защитники Украины, которые входят в состав одной из механизированных бригад Вооруженных сил, получили легкие вторичные ранения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС и украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе на официальной странице в Фейсбук, обнародованном в субботу, 12 декабря.

Состояние раненых удовлетворительное, оказана медицинская помощь, военнослужащие остались в районе обороны, — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным ТКГ, на этот раз удалось обойтись без эвакуации украинских бойцов в медицинское учреждение. В то же время на странице штаба ООС указано, что «воинов эвакуировали в лечебное учреждение».


Наши действия по ситуации: с помощью координационного механизма принят «режим тишины», направлено письменное уведомление в СММ ОБСЕ, наблюдательная группа УССЦКК осуществляет меры по верификации события, — говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.

Напомним, на Донбассе за последние сутки российские боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Источник: Ракурс


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