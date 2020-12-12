Медики – одна з груп ризику щодо COVID-19, фото:

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Анестезіологи та лікарі інтенсивної терапії, котрі також контактують з хворими на коронавірус, схоже, мають менший за колег з низки інших сфер ризик заразитися вірусом SARS-CoV-2 і, як наслідок, отримати коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це свідчать дані щодо захворюваності медиків у Великій Британії, які проаналізували британські вчені, повідомляє видання EurekAlert.

Зазначається, що загалом для медпрацівників, котрі працюють з пацієнтами, у два-чотири рази є більшим ризик захворіти на COVID-19. Також значно підвищеним є ризик інфікуватися і для членів їхніх сімей.

Водночас три окремих дослідження, проведені в Оксфорді, Лестері і Бірмінгемі, котрі охопили понад 20 тис. медичних працівників, показали, що в осіб, які працюють у відділеннях анестезії та інтенсивної терапії, ризик інфікування був приблизно у два рази нижчим, ніж у лікарів, що мають справу з пацієнтами з COVID-19 у палатах.

Аналогічні показники спостерігаються і у відповідному дослідженні щодо Шотландії.

Цей аналіз показує як відносну убезпеченість анестезіологів та реаніматологів від професійного шкоди від SARS-CoV-2, так і підвищені ризики для інших людей, які працюють у палатах, як в клінічній, так і неклінічну ролі, — наголошують дослідники.

На думку учених, причинами такої ситуації є кращі засоби індивідуального захисту або краще використання їх, робота в добре провітрюваних приміщеннях та можливості того, що і пацієнти, які потрапляють до реанімації, менш інфекційні, ніж ті, хто перебувають у відділеннях.

Крім того, процедури з високим ризиком зараження, такі як встановлення пацієнта на вентиляцію легенів (включаючи інтубацію), можуть насправді бути не настільки небезпечними щодо передачі вірусу, як вважалося.

Постає питання, чи повинні деякі процедури, котрі, схоже, захищають анестезіологів та реаніматологів від коронавірусу — такі як захисні респіратори високого рівня, бути поширені на загальну практику та палати, де інші медичні працівники більше піддаються ризику, — підсумовують учені.

Нагадаємо, учені нещодавно встановили, що собаки можуть визначити коронавірус за запахом людини навіть точніше, ніж ПЛР-тести.