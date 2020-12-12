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Ракурс
Рухоллу Зама стратили в Ірані, фото: Independent Persian

Опозиційного журналіста стратили в Ірані, виманивши з Франції

12 гру 2020, 17:16
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В Ірані шляхом повішення стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама, який був адміністратором опозиційного Telegram-каналу та веб-сайту Amad News.

Кілька днів тому Верховний суд Ірану підтримав смертний вирок для журналіста, сьогодні, 12 грудня, його стратили. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на іранську ЗМІ.

Заму, зокрема, звинувачували в розпалюванні ворожнечі та поширюванні фейкових новин під час антиурядових акцій протесту в Ірані у 2017 році. На своїй інтернет-ресурсах він розміщував викривальні матеріали про іранських чиновників.

Також його звинувачували у шпигунстві на користь розвідслужб Франції та США.


Зам впродовж кількох років проживав у Франції, маючи статус біженця.

Про його затримання Корпус вартових Ісламської революції (військова гілка виконавчої влади Ірану) заявив у жовтні 2019 року, не вказавши обставини затримання. За інформацією ЗМІ, спецслужби Ірану заманили його на територію Іраку, де затримали.


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