Армения заявила о возобновлении наступления Азербайджана в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе вновь обострилась ситуация, фото: «Ютубич»

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Армения заявила, что Азербайджан возобновил свое наступление в Нагорном Карабахе, где боевые действия завершились 10 ноября после достижения договоренности о прекращении огня.

В Минобороны Армении заявляют, что азербайджанские военные возобновили наступательные действия в направлении поселков Старый Таглар — Хцаберд в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отмечают, что в ответ на действия азербайджанской армии принимаются «адекватные меры».

В проармянской Армии обороны Карабаха заявляются, что вечером 11 декабря трех их военных ранили в результате перестрелки с азербайджанскими военными, сообщает «Радио Свобода».

Отмечается, что конфликт произошел на позиции, расположенной «на южном направлении Армии обороны».

В РФ, которая согласно достигнутым договоренностям разместила в Карабахе своих миротворцев, заявили о первом случае нарушения перемирия в Нагорном Карабахе.

11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, — заявила пресс-служба ведомства.

В Азербайджане пока это заявление не комментируют.