Андреевская церковь, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n147693-andreevskaya-cerkov-v-kieve-otkrylas-posle-dlitelnoy-restavracii-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве после длительной реставрации открылась Андреевская церковь — православная церковь в честь апостола Андрея. Реставрация церкви продолжалась 11 лет.

Сегодня, 12 декабря, это место открывают официально, а с 15 декабря она откроет свои двери для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Андреевская церковь находится в пользовании Вселенского патриархата. Каждое воскресенье и на праздники в ней будут совершаться богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.

Эта церковь является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения в стиле барокко. Она построена по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли и входит в состав Национального заповедника «София Киевская».

Сегодня по случаю открытия церкви после реставрации проходит концерт «Барокко сквозь времена» в исполнении New Era Orchestra. Во время концерта прозвучат произведения Вивальди, Баха, Березовского, Бортнянского.

Из-за ситуации с коронавирусом, мероприятие проходит в режиме онлайн.

Напомним, 13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея.