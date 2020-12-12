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Андреевская церковь, фото: «Википедия»
Андреевская церковь в Киеве открылась после длительной реставрации (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n147693-andreevskaya-cerkov-v-kieve-otkrylas-posle-dlitelnoy-restavracii-translyaciya.htmlРакурс
В Киеве после длительной реставрации открылась Андреевская церковь — православная церковь в честь апостола Андрея. Реставрация церкви продолжалась 11 лет.
Сегодня, 12 декабря, это место открывают официально, а с 15 декабря она откроет свои двери для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Андреевская церковь находится в пользовании Вселенского патриархата. Каждое воскресенье и на праздники в ней будут совершаться богослужения, а в остальные дни церковь будет работать как музей.
Эта церковь является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII в. мирового значения в стиле барокко. Она построена по проекту выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли и входит в состав Национального заповедника «София Киевская».
Сегодня по случаю открытия церкви после реставрации проходит концерт «Барокко сквозь времена» в исполнении New Era Orchestra. Во время концерта прозвучат произведения Вивальди, Баха, Березовского, Бортнянского.
Из-за ситуации с коронавирусом, мероприятие проходит в режиме онлайн.
Напомним, 13 декабря православная церковь чтит память апостола Андрея.
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