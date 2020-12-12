Зубная паста поможет в борьбе с коронавирусом

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Коронавирус SARS-CoV-2, приводящий к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может за две минуты нейтрализовать на 99,9% зубная паста, содержащая олово и цинк.

Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, опубликованные в British Dental Journal.

Похожей способностью обладает и ополаскиватель полости рта, который содержит хлорид цетилпиридиния, — он нейтрализует коронавирус за полминуты.

Некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2 … путем временного уменьшения количества вируса во рту, — отмечают исследователи.

В соответствующем исследовании участвовали 260 пациентов с COVID-19, которые использовали зубную пасту и ополаскиватель для рта.

Еще одно исследование о влиянии стоматологических гигиенических средств на коронавирус провели британские медики из Стоматологической клиники Ньюкасла.

По его результатам ученые предлагают стоматологам добавлять вируцидное жидкости для полоскания рта к уже введенным антикоронавируснымх мерам, чтобы уменьшить риск передачи COVID-19 в стоматологических условиях.

Напомним, британские ученые недавно сделали неожиданное открытие об угрозе коронавируса для медиков.