Зубна паста допоможе в боротьбі з коронавірусом

https://racurs.ua/ua/n147692-znyschuie-koronavirus-za-dvi-hvylyny-nespodivanyy-zasib-vid-covid-19-znayshly-ucheni.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може за дві хвилини нейтралізувати на 99,9% зубна паста, котра містить олово та цинк.

Про це свідчать результати дослідження американських вчених, опубліковані в British Dental Journal.

Схожу здатність має і ополіскувач порожнини рота, котрий містить хлорид цетилпіридинію, — він нейтралізує коронавірус за півхвилини.

Деякі зубні пасти і рідини для полоскання рота можуть допомогти зменшити поширення SARS-CoV-2 … шляхом тимчасового зменшення кількості вірусу в роті, — зазначають дослідники.

У відповідному дослідженні брали учать 260 пацієнтів з COVID-19, які використовували зубну пасту і ополіскувач для рота.

Ще одне дослідження щодо впливу стоматологічних гігієнічних засобів на коронавірус провели британські медики зі Стоматологічної клініки Ньюкасла.

За його результатами учені пропонують стоматологам додавати віруцидні рідини для полоскання рота до вже запроваджених антикоронавірусних заходів, щоб зменшити ризик передачі COVID-19 в стоматологічних умовах.

Нагадаємо, британські вчені нещодавно зробили несподіване відкриття щодо загрози коронавірусу для медиків.