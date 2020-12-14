Хакери проникли до систем Мінфіну США

https://racurs.ua/ua/n147722-hakery-vykraly-informaciu-minfinu-ssha-zmi.html

Ракурс

Хакери, які, ймовірно, працюють на Росію, атакували Міністерство фінансів та Національне управління з питань телекомунікацій та інформації США, котре, зокрема, регулює інтернет.

Про це з посиланням відразу на кілька інформованих джерел повідомляє агентство Reuters.

За інформацією джерел, хакери отримали доступ до внутрішнього електронного листування цих відомств.

Зазначається, що є побоювання щодо аналогічних атак на інші держструктури США, проте на які саме не повідомляється.

Джерела агентства побоюються, що відома наразі інформація про атаки хакерів може бути лише «вершиною айсберга».

За інформацією одного з джерел, в суботу, 12 грудня, в Білому домі відбулося засідання Ради національної безпеки в Білому домі з цього приводу.

Ми робимо всі необхідні кроки для виявлення та виправлення будь-яких можливих проблем, пов’язаних з цією ситуацією, — заявив прес-секретар Ради національної безпеки Джон Улліот.

Двоє співрозмовників видання зазначили, що ці інциденти пов’язані зі зламом FireEye — американської компанії з кібербезпеки, що має урядові та комерційні контракти.

У посольстві Росії в США вже відреагували на цю інформацію, заявивши на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук про «безпідставні спроби американських ЗМІ звинуватити Росію в хакерських атаках на органи державної влади США».

Нагадаємо, у РНБО нещодавно попереджали, що хакерська атака на FireEye може становити загрозу для інформаційних систем України.