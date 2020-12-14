Хакеры похитили информацию Минфина США — СМИhttps://racurs.ua/n147722-hakery-pohitili-informaciu-minfina-ssha-smi.htmlРакурс
Хакеры, вероятно, работающие на Россию, атаковали Министерство финансов и Национальное управление по вопросам телекоммуникаций и информации США, которое, в частности, регулирует интернет.
Об этом со ссылкой сразу на несколько информированных источников сообщает агентство Reuters.
По информации источников, хакеры получили доступ к внутренней электронной переписке этих ведомств.
Отмечается, что есть опасения относительно аналогичных атак на другие госструктуры США, однако на какие именно не сообщается.
Источники агентства опасаются, что известная в настоящее время информация о хакерских атаках может быть только «вершиной айсберга».
По информации одного из источников, в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности в Белом доме по этому поводу.
Мы делаем все необходимые шаги для выявления и исправления любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией, — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот.
Двое собеседников издания отметили, что эти инциденты связаны со взломом FireEye — американской компании по кибербезопасности, имеющей правительственные и коммерческие контракты.
В посольстве России в США уже отреагировали на эту информацию, заявив на своей странице в социальной сети Фейсбук о «безосновательных попытках американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США».
Напомним, в СНБО недавно предупреждали, что хакерская атака на FireEye может представлять угрозу для информационных систем Украины.