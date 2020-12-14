Хакеры проникли в системы Минфина США

https://racurs.ua/n147722-hakery-pohitili-informaciu-minfina-ssha-smi.html

Ракурс

Хакеры, вероятно, работающие на Россию, атаковали Министерство финансов и Национальное управление по вопросам телекоммуникаций и информации США, которое, в частности, регулирует интернет.

Об этом со ссылкой сразу на несколько информированных источников сообщает агентство Reuters.

По информации источников, хакеры получили доступ к внутренней электронной переписке этих ведомств.

Отмечается, что есть опасения относительно аналогичных атак на другие госструктуры США, однако на какие именно не сообщается.

Источники агентства опасаются, что известная в настоящее время информация о хакерских атаках может быть только «вершиной айсберга».

По информации одного из источников, в субботу, 12 декабря, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности в Белом доме по этому поводу.

Мы делаем все необходимые шаги для выявления и исправления любых возможных проблем, связанных с этой ситуацией, — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джон Уллиот.

Двое собеседников издания отметили, что эти инциденты связаны со взломом FireEye — американской компании по кибербезопасности, имеющей правительственные и коммерческие контракты.

В посольстве России в США уже отреагировали на эту информацию, заявив на своей странице в социальной сети Фейсбук о «безосновательных попытках американских СМИ обвинить Россию в хакерских атаках на органы государственной власти США».

Напомним, в СНБО недавно предупреждали, что хакерская атака на FireEye может представлять угрозу для информационных систем Украины.