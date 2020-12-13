Искусственный интеллект поможет японцам найти свою половинку. Фото: nippon.com

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Ракурс

Система искусственного интеллекта поможет гражданам Японии найти свою половинку.

Пандемия коронавируса в Японии привела к резкому снижения заключения браков, поскольку люди перестали выходить из дома и заводить знакомства. Количество браков в Японии с 800 тыс. в 2019 году снизилось до 600 тыс. в 2020 году. Правительство страны обеспокоено этим и дало команду разработать интеллектуальную систему, которая будет подбирать пару для гетеросексуальных японцев. Об этом сообщается на ресурсе 4pda.

По состоянию на это время в 25 из 47 японских префектур работает Государственная служба поиска партнера для одиноких лиц. Ранее люди указывали в анкетах свои предпочтения, включая возраст, доход и уровень образования. Однако подобный подход явно устарел и не может гарантировать полного соответствия.

Новый AI предложит развернутую анкету с более конкретными вопросами, что позволит подобрать пару, максимально соответствующую запросам того или иного человека. В частности, можно будет указывать свои увлечения. Отныне критерии поиска будут ориентированы на личность, что должно повысить количество успешных браков и рождаемость детей.

На создание искусственного интеллекта выделят почти 20 млн долл. Ожидается, что система заработает весной 2021 года.

Напомним, на границе Швеции и Норвегии устроившие влюбленные граждане этих скандинавских стран устроили свадьбу, поскольку не хотели отменять церемонию из-за коронавирусных ограничений.