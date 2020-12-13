Штучний інтелект допоможе японцям знайти свою половинку. Фото: nippon.com

https://racurs.ua/ua/n147721-shtuchnyy-intelekt-dopomoje-yaponcyam-znayty-svou-polovynku.html

Ракурс

Система штучного інтелекту допоможе громадянам Японії знайти свою половинку.

Пандемія коронавірусу в Японії призвела до різкого зниження укладання шлюбів, оскільки люди перестали виходити з дому і заводити знайомства. Кількість шлюбів у Японії з 800 тис. у 2019 році знизилася до 600 тис. у 2020 році. Уряд країни стурбований цим і дав команду розробити інтелектуальну систему, яка підбиратиме пару для гетеросексуальних японців. Про це повідомляється на ресурсі 4pda.

Станом на цей час в 25 з 47 японських префектур працює Державна служба пошуку партнера для самотніх осіб. Раніше люди вказували в анкетах свої переваги, включаючи вік, дохід і рівень освіти. Однак подібний підхід явно застарів і не може гарантувати повної відповідності.

Новий AI запропонує розгорнуту анкету з більш конкретними питаннями, що дозволить підібрати пару, максимально відповідну запитам тієї чи іншої людини. Зокрема, можна буде вказувати свої захоплення. Відтепер критерії пошуку будуть орієнтовані на особистість, що має підвищити кількість успішних шлюбів і народжуваність дітей.

На створення штучного інтелекту виділять майже 20 млн дол. Очікується, що система запрацює навесні 2021 року.

Нагадаємо, на кордоні Швеції та Норвегії влаштували закохані громадяни цих скандинавських країн влаштували весілля, оскільки не хотіли скасовувати церемонію через коронавірусні обмеження.