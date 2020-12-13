Заворушення біля заводу «Епл». Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n147720-ofis-zavodu-vyrobnyka-iphone-rozgromyly-v-indiyi-rozlucheni-robitnyky-video.html

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Офіс заводу-виробника iPhone розгромили під час масових заворушень.

Інцидент трапився в індійському штаті Карнатака. Перед заводом компанії Winstrom Corp зібралися близько тисячі осіб, які мітингували через зарплатні борги. Робітники вимагали виплатити заборгованість, оскільки вони отримали лише частину зарплатні. Про це 13 грудня повідомляє сайт Newsflare.

Через деякий час демонстрація переросла у заворушення, під час яких робітники підпалили щонайменше один автомобіль. Потім протестувальників кийками розігнали співробітники поліції. Відео мітингів потрапило у соціальні мережі.

Як відомо, тайванська компанія Winstrom Corp є підрядником компанії Apple. На її заводі в Карнатаку виробляються бюджетні смартфони iPhone SE.

Нагадаємо, у «чорну п’ятницю» складські працівники гіганта інтернет-торгівлі компанії Amazon провели серію скоординованих акцій протесту у низці країн світу. Вони вимагали поліпшення умов праці і підвищення зарплат до докризового рівня.