14 грудня вшановують ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n147719-14-grudnya-vshanovuut-likvidatoriv-naslidkiv-avariyi-na-chornobylskiy-aes.html

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14 червня православне свято Наума, який жив в VII ст. на території Галілеї. На Русі святого шанували як покровителя грамоти та наук. Наші предки вірили, якщо на свято пророка почати навчання, то дитина успішніше отримає й засвоїть знання, набереться розуму.

Народні прикмети на 14 грудня:

Глухо чується собачий гавкіт — до снігопаду.

Північний вітер дме — незабаром настануть сильні морози.

День видався теплим — зима буде теплою.

Багато снігу — до повені навесні.

14 грудня в Україні відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це день був встановлений указом Президента від 10 листопада 2006 року, на згадку про завершення 14 грудня 1986 року будівництва саркофагу над четвертим зруйнованим енергоблоком ЧАЕС. За різними даними, протягом лише одного місяця після Чорнобильської катастрофи від отриманого опромінення загинуло від 30 до 200 пожежників і працівників атомки.

У світі 14 грудня відзначають Всесвітній день мавп, День Мартірових інтелектуалів, День штату Алабама в США, Національний день енергозбереження в Індії та День юшки по-марсельски.

14 грудня в історії:

1819 рік — Алабама стала 22-м штатом США.

1900 рік — день народження квантової механіки.

1911 рік — норвежець Руал Амундсен вперше підкорив Південний полюс.

1949 рік — Єрусалим проголосили столицею Ізраїлю.

1962 рік — американська автоматична міжпланетна станція «Марінер-2» стала першим апаратом, який долетів до Венери.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні відзначали День благодійництва, а православна вшановувала пам’ять апостола Андрія Первозванного — одного з 12-ти апостолів.