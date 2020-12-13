14 декабря чествуют ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n147719-14-dekabrya-chestvuut-likvidatorov-posledstviy-avarii-na-chernobylskoy-aes.html

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14 июня православный праздник Наума, жившего в VII в. на территории Галилеи. На Руси святого почитали как покровителя грамоты и наук. Наши предки верили, если на праздник пророка начать обучение, то ребенок успешнее получит и усвоит знания, наберется ума.

Народные приметы на 14 декабря:

Глухо слышится собачий лай — к снегопаду.

Северный ветер дует — вскоре наступят сильные морозы.

День выдался теплым — зима будет теплой.

Много снега — до наводнения весной.

14 декабря в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Это день был установлен указом президента от 10 ноября 2006 года, в память о завершении 14 декабря 1986 году строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС. По разным данным, в течение всего одного месяца после Чернобыльской катастрофы от полученного облучения погибли от 30 до 200 пожарных и работников атомки.

В мире 14 декабря отмечают Всемирный день обезьян, День Мартировых интеллектуалов, День штата Алабама в США, Национальный день энергосбережения в Индии и День ухи по-марсельски.

14 декабря в истории:

1819 год — Алабама стала 22-м штатом США.

1900 год — день рождения квантовой механики.

1911 год — норвежец Руал Амундсен впервые покорил Южный полюс.

1949 год — Иерусалим провозгласили столицей Израиля.

1962 год — американская автоматическая межпланетная станция «Маринер-2» стала первым аппаратом, который долетел до Венеры.

Напомним, 13 декабря в Украине отмечали День благотворительности, а православная чтила память апостола Андрея Первозванного — одного из 12-ти апостолов.