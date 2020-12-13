Локдаун в Україні може початися раніше. Фото: Ракурс

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Ракурс

Посилений карантин в Україні може початися раніше, ніж було заплановано.

Головним показником введення локдауну може стати стрімке збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом — до 32−35 тис. випадків на добу. Про це 13 грудня заявив міністр Кабінету міністрів Олег Нємчінов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Зараз ми говоримо про цифру 32−35 тис. хворих на день. Але треба розуміти, скільки було введено ліжок COVID-пакету, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень були залучені до подолання коронавірусної інфекції, — зазначив урядовець.

За словами міністра Кабміну, уряд при оцінці ситуації враховує заповненість ліжок для інфікованих коронавірусом. Наразі Міністерство охорони здоров’я працює над тим, щоб у разі необхідності довести його до 90 тис., також збільшується кількість ліжок із киснем. Поставлене завдання до 1 січня вийти на понад 40 тис. таких ліжок, а в перспективі на 75 тис. ліжок.

Нагадаємо, локдаун в Україні діятиме з 8 по 24 січня включно. На цей період на всій території держави будуть запроваджені посилені карантинні обмеження.

Уряд спочатку планував запровадити локдаун з Нового року, проте після врахування ефекту від так званого карантину вихідного дня було вирішено обрати 8 січня. Зокрема, у Кабміні враховували заповненість лікарняних ліжок.