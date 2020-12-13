Які продукти позитивно впливають на когнітивні функції. Фото: infomisto.com

https://racurs.ua/ua/n147717-yaki-produkty-pozytyvno-vplyvaut-na-kognityvni-funkciyi-poyasnennya-vchenyh.html

Ракурс

Продукти харчування, які позитивно впливають на когнітивну систему людини, назвали американські науковці.

Група дослідників проаналізувала дані 1 тис. 787 дорослих у віці від 46 до 77 років, які знаходяться в Британській медичній базі UK Biobank. Всі учасники проходили тест на рухливий інтелект три рази за весь час спостережень: в 2006, 2012 та 2016 роках. Про це повідомляється на веб-сторінці університету штату Айова.

Також учасники тестів заповнювали анкети, в яких вони розповідали про своє харчування. Зазначалося, як часто вони вживали свіжі фрукти, сирі овочі та салати, хліб, сир, рибу, м’ясо птиці, чай, каву, пиво, червоне та біле вино, шампанське та лікер.

Науковці виділили чотири найбільш важливих фактори:

з усіх продуктів харчування сир «надає великий захист» від вікових когнітивних порушень;

споживання червоного вина поліпшує когнітивні функції;

щотижневе вживання баранини покращує довготривалі когнітивні здібності;

надмірне споживання солі шкідливе лише тим, хто має когнітивні порушення.

На думку вчених, в залежності від генетичної схильності люди можуть більше або менше бути схильні до когнітивних розладів. Однак правильний раціон може запобігти когнітивному спаду в цілому.

Нагадаємо, штучно вирощене куряче м’ясо вперше сертифікували у світі як продовольчий продукт. Сінгаруп став першою країною у світі, яка дозволила продавати такий продукт.