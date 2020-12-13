Друкувати їжу на 3D-принтері дозволить спеціальний гель. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

3D-принтери зможуть використовувати для створення харчів, оскільки міжнародна група дослідників із Бразилії та Франції створила гелеподібні чорнила, які можна їсти.

Гелеві чорнила були створені з використанням методу барботування озону в суміш води і крохмалю. Науковці стверджують, що тонка настройка температурного режиму і часу обробки привела до створення потрібної консистенції гелю. При цьому дослідники зазначають, що при зміні цих параметрів можна отримати субстанцію, придатну для друку різних продуктів харчування. Про це 13 грудня повідомляє 4pda.

За словами вчених, створення простої технології отримання харчових гелів для друку відкриє шлях виробництву складних продуктів на комерційних 3D-принтерах.

Раніше повідомлялося, що до кінця 2020 року у мексиканському штаті Табаско з’явиться перше у світі селище, створене за допомогою 3D-принтера Vulcan II виробництва компанії Icon. Проект осель розроблювали за участю родин, які мешкають у тому районі.