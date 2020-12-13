Печатать еду на 3D-принтере позволит специальный гель. Фото: depositphotos.com

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3D-принтеры смогут использовать для создания продуктов питания, поскольку международная группа исследователей из Бразилии и Франции создала гелеобразные чернила, которые можно есть.

Гелевые чернила были созданы с использованием метода барботирования озона в смесь воды и крахмала. Ученые утверждают, что тонкая настройка температурного режима и времени обработки привела к созданию нужной консистенции геля. При этом исследователи отмечают, что при изменении этих параметров можно получить субстанцию, пригодную для печати различных продуктов питания. Об этом 13 декабря сообщает 4pda.

По словам ученых, создание простой технологии получения пищевых гелей для печати откроет путь производству сложных продуктов на коммерческих 3D-принтерах.

Ранее сообщалось, что до конца 2020 года в мексиканском штате Табаско появится первый в мире поселок, созданный с помощью 3D-принтера Vulcan II производства компании Icon. Проект жилищ разрабатывали с участием семей, проживающих в том районе.