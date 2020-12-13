Кадр из фильма «Еще по одной». Источник: YouTube

https://racurs.ua/n147712-luchshiy-film-2020-goda-nazvala-evropeyskaya-kinoakademiya-video.html

Ракурс

Европейская киноакадемия назвала лучший европейский фильм 2020 года.

Победителем стала лента из Дании «Еще по одной». Ее режиссер Томас Винтерберг стал лучшим режиссером и поделил премию за сценарий со своим соавтором Тобиасом Линдхольмом. Лучшим актером признан Мадс Миккельсен, исполнивший главную роль. Об этом сообщается на веб-странице киноакадемии.

Лента рассказывает о школьных учителей, которые решили проверить на себе научную теорию о том, что каждый человек с момента рождения страдает от недостатка алкоголя в крови. Педагоги решили каждое утро выпивать небольшую дозу спиртного.

Соперниками датского фильма были ленты «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы и «Мартин Иден» режиссера Пьетро Марчелло из Италии.

Лучшей актрисой в Европе стала Паула Бер — исполнительница главной роли в фильме «Ундина». Лучшей документальной лентой признан «Коллектив», который снял режиссер из Румынии Александр Нанау.

Напомним, американская компания Netflix снимает документальный фильм о протестах в Республике Беларусь. Героями ленты станут не только демонстранты, но и оппозиционер и кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская.