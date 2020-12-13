Кадр із фільму «Ще по одній». Джерело: YouTube

https://racurs.ua/ua/n147712-naykraschyy-film-2020-roku-nazvala-ievropeyska-kinoakademiya-video.html

Ракурс

Європейська кіноакадемія назвала найкращий європейський фільм 2020 року.

Переможцем стала стрічка з Данії «Ще по одній». Її режисер Томас Вінтерберг став кращим режисером і поділив премію за сценарій зі своїм співавтором Тобіасом Ліндхольмом. Кращим актором визнано Мадса Міккельсена, який виконав головну роль. Про це повідомляється на веб-сторінці кіноакадемії.

Стрічка розповідає про шкільних вчителів, які вирішили перевірити на собі наукову теорію про те, що кожна людина з моменту народження страждає від нестачі алкоголю в крові. Педагоги вирішили щоранку випивати невелику дозу спиртного.

Суперниками данського фільму були стрічки «Тіло Христове» польського режисера Яна Комаси та «Мартін Іден» режисера П'єтро Марчелло з Італії.

Кращою актрисою в Європі стала Паула Бер — виконавиця головної ролі у фільмі «Ундіна». Кращою документальною стрічкою визнано «Колектив», який зняв режисер із Румунії Олександр Нанау.

Нагадаємо, американська компанія Netflix знімає документальний фільм про протести в Республіці Білорусь. Героями стрічки стануть не лише демонстранти, а й опозиціонер та кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська.