Вулиці Харкова перетворилися на «ковзанку». Фото: podolskriamo.ru

https://racurs.ua/ua/n147711-vulyci-harkova-peretvorylysya-na-kovzanku-mistyany-katautsya-na-kovzanah-video.html

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У Харкові вулиці вкрилися шаром льоду через негоду. Ходити по кризі пішоходам доволі незручно, але дехто використовує цю ситуацію для розваги.

Так, деякі місцеві мешканці одягають ковзани та катаються на тротуарах. Очевидці зняли відповідне відео у центрі міста та на Харківському житловому масиві «Олексіївка». Відповідні кадри були опубліковані в YouTube.

У Гідрометцентрі обіцяють, що 14 грудня у Харкові йтиме дощ зі снігом, але температура повітря вдень та вночі прогнозується від 1° тепла до 1° морозу. Така погода також може призвести до утворення ожеледиці.

Нагадаємо, 11 грудня в Києві запровадили обмеження руху транспорту — так зване оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. У столиці призупинив роботу міський фунікулер. Сталося це тому, що вулиці столиці перетворилися на льодову ковзанку.