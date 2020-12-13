Погода на 13 жовтня. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147697-gustyy-tuman-ta-ojeledycya-yaki-oblasti-peretvorylysya-na-kovzanku.html

Ракурс

Погода в Україні у неділю, 13 грудня, буде туманною та з підвищеною вологістю. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) попередила водіїв про густий туман, який знизить видимість на дорогах до 200−500 метрів.

До кінця доби оголошено I рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Наголошується, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Станом на 6.00 у регіонах спостерігається невеликий дощ, зокрема, дощить у Вінницькій, Житомирській, Київській, Івано-Франківській, Одеській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

У деяких регіонах виникає загроза утворення ожеледиці. Рясний туман спостерігається в Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Закарпатській та Дніпропетровській областях.

Покриття на дорогах державного значення мокре, в областях, де спостерігаються опади у вигляді дощу, місцями утворюється ожеледиця. На перевальних ділянках доріг без опадів. Туман на Абранському та Латірському перевалах.

На дорогах державного значення виконуються роботи з ліквідації ожеледиці та обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1 тис. 248 одиниць техніки та 1 тис. 551 робітник.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 13 грудня загалом буде дещо теплішою, ніж за добу до цього. Вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей, крім південно-східної частини, очікується ожеледь (наростання шару льоду на дротах та деревах). На дорогах більшості областей очікується ожеледиця.