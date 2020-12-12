Книгу про Гаррі Поттера продали за 2,5 млн грн, фото: Hansons Auctioneers

https://racurs.ua/ua/n147696-knygu-pro-garri-potter-prodaly-za-2-5-mln-gryven-foto.html

Ракурс

Рідкісну книгу з першого видання роману «Гаррі Поттер і філософський камінь» продали на аукціоні у Великій Британії за 68 тис. фунтів стерлінгів, що становить понад 2,5 млн грн.

Цей екземпляр у твердій обкладинці був однією з 500 книг, випущених лондонським видавництвом Bloomsbury у 1997 році, ще до того, як твори про юного чарівника набули широкої популярності. Тоді ці книги продавали за 10,99 фунтів, повідомляє аукціонний дім Hansons Auctioneers.

Ще одне видання з цієї серії продали за 50 тис. фунтів (понад 1,8 млн грн). Цю книжку 28-річна жителька англійського міста Блекпул Шарлотта Рамзі знайшла під час прибирання серед непотрібних речей, які її мати планувала розпродати за 50 пенсів (18,5 грн).

Зазначається, що Рамзі згадала телевізійне шоу, в якому розповідалося, що перші видання «Гаррі Поттера» тепер коштують на аукціонах десятки тисяч фунтів стерлінгів і звернулася до експертів Hansons Auctioneers.

Частину отриманих грошей Рамзі вирішила вкласти у своє майбутнє весілля, а частину — віддати матері, щоб та придбала собі новий будинок.

Торги відбулися 11 грудня. Також цього дня було продано ще два екземпляри першого видання книги — бібліотечну книгу зі штампами дат продали за 19 тис. фунтів стерлінгів (понад 700 тис. грн), а четверту книгу — за 17,5 тис. фунтів стерлінгів (майже 650 тис. грн).

У жовтні аукціонний дім Hansons Auctioneers продав ще один екземпляр першої книги про Гаррі Поттера — за 60 тис. дол. США (понад 2,2 млн грн).

Нагадаємо, навесні художниця зі США створила «чарівну» маску, на якій під час дихання з’являється карта мародерів із «Гаррі Поттера».