Книгу о Гарри Поттере продали за 1,8 млн грн, фото: Hansons Auctioneers

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Ракурс

Редкую книгу из первого издания романа «Гарри Поттер и философский камень» продали на аукционе в Великобритании за 68 тыс. фунтов стерлингов, что составляет более 2,5 млн грн.

Этот экземпляр в твердой обложке был одной из 500 книг, выпущенных лондонским издательством Bloomsbury в 1997 году, еще до того, как произведения о юном волшебнике приобрели широкую популярность. Тогда эти книги продавали за 10,99 фунтов, сообщает аукционный дом Hansons Auctioneers.

Еще одно издание из этой серии продали за 50 тыс. фунтов (более 1,8 млн грн). Эту книгу 28-летняя жительница английского города Блэкпул Шарлотта Рамзи нашла во время уборки среди ненужных вещей, которые ее мать планировала распродать за 50 пенсов (18,5 грн).

Отмечается, что Рамзи вспомнила телевизионное шоу, в котором рассказывалось, что первые издания «Гарри Поттера» теперь стоят на аукционах десятки тысяч фунтов стерлингов и обратилась к экспертам Hansons Auctioneers.

Часть полученных денег Рамзи решила вложить в свою предстоящую свадьбу, а часть — отдать матери, чтобы та купила себе новый дом.

Торги состоялись 11 декабря. Также в этот день были проданы еще два экземпляра первого издания книги — библиотечную книгу со штампами дат продали за 19 тыс. фунтов стерлингов (более 700 тыс. грн), а четвертую книгу — за 17,5 тыс. фунтов стерлингов (почти 650 тыс. грн).

В октябре аукционный дом Hansons Auctioneers продал еще один экземпляр первой книги о Гарри Поттере — за 60 тыс. долл. США (более 2,2 млн грн).

Напомним, весной художница из США создала «волшебную» маску, на которой во время дыхания появляется карта мародеров из «Гарри Поттера».