https://racurs.ua/n147697-gustoy-tuman-i-gololed-kakie-oblasti-prevratilis-v-katok.html

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Погода в Украине в воскресенье, 13 декабря, будет туманной и с повышенной влажностью. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупредила водителей о густом тумане, который снизит видимость на дорогах до 200−500 метров.

До конца суток объявлено I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. По состоянию на 6.00 в регионах наблюдается небольшой дождь, в частности, идет дождь в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В некоторых регионах возникает угроза образования гололеда. Обильный туман наблюдается в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в областях, где наблюдаются осадки в виде дождя, местами образуется гололед. На перевальных участках дорог без осадков. Туман на Абранском и Латирском перевалах.

На дорогах государственного значения выполняются работы по ликвидации гололеда и обработке покрытий дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 1 тыс. 248 единиц техники и 1 тыс. 551 рабочий.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 13 декабря будет в целом несколько теплее, чем за сутки до этого. Ночью на Правобережье, днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, ожидается гололед (нарастание слоя льда на проводах и деревьях). На дорогах большинства областей ожидается гололед.