Ножова атака сталася у Франції, є пораненіhttps://racurs.ua/ua/n147710-nojova-ataka-stalasya-u-franciyi-ie-poraneni.htmlРакурс
Напад із холодною зброєю знову зафіксовано у Франції. У неділю, 13 грудня, у місті Антоні біля Парижу озброєний ножем чоловік кидався на перехожих.
Зловмисник поранив трьох осіб, вони отримали удари ножем по спині, лопатках та тулубу. Всіх постраждалих госпіталізували в місцеву лікарню. Нападника поліція вже затримала. Правоохоронці вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру. Про це 13 грудня повідомляє видання Figaro.
У поліції розповіли, що затриманий страждає від серйозних психологічних розладів шизофренічного типу.
Нагадаємо, 29 жовтня на парафіян церкви Нотр-Дам у Ніцці напав молодий чоловік арабської зовнішності. Терорист пішов до церкви, де зарізав ножем 55-річного паламаря та відрізав голову 60-річній жінці. Він також важко поранив 44-річну жінку, якій вдалося втекти до сусіднього кафе та підняти тривогу.