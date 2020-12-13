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Напад із ножем стався у Франції. Фото: enigma-project.ru

Ножова атака сталася у Франції, є поранені

13 гру 2020, 15:41
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Напад із холодною зброєю знову зафіксовано у Франції. У неділю, 13 грудня, у місті Антоні біля Парижу озброєний ножем чоловік кидався на перехожих.

Зловмисник поранив трьох осіб, вони отримали удари ножем по спині, лопатках та тулубу. Всіх постраждалих госпіталізували в місцеву лікарню. Нападника поліція вже затримала. Правоохоронці вважають, що напад не має терористичного чи кримінального характеру. Про це 13 грудня повідомляє видання Figaro.


У поліції розповіли, що затриманий страждає від серйозних психологічних розладів шизофренічного типу.

Нагадаємо, 29 жовтня на парафіян церкви Нотр-Дам у Ніцці напав молодий чоловік арабської зовнішності. Терорист пішов до церкви, де зарізав ножем 55-річного паламаря та відрізав голову 60-річній жінці. Він також важко поранив 44-річну жінку, якій вдалося втекти до сусіднього кафе та підняти тривогу.


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