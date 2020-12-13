Нападение с ножом произошло во Франции. Фото: enigma-project.ru

https://racurs.ua/n147710-nojevaya-ataka-proizoshla-vo-francii-est-ranenye.html

Ракурс

Нападение с холодным оружием вновь зафиксировали во Франции. В воскресенье, 13 декабря, в городе Антони возле Парижа вооруженный ножом мужчина бросался на прохожих.

Злоумышленник ранил трех человек, они получили удары ножом по спине, лопаткам и туловищу. Всех пострадавших госпитализировали в местную больницу. Нападавшего полиция уже задержала. Правоохранители считают, что нападение не имеет террористического или криминального характера. Об этом 13 декабря сообщает издание Figaro.

В полиции рассказали, что задержанный страдает от серьезных психологических расстройств шизофренического типа.

Напомним, 29 октября на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце напал молодой человек арабской внешности. Террорист пошел в церковь, где зарезал ножом 55-летнего мужчину и отрезал голову 60-летней женщине. Он также тяжело ранил 44-летнюю женщину, которой удалось сбежать в соседнее кафе и поднять тревогу.