Ницца. Фото: DR

https://racurs.ua/n145802-reznya-v-nicce-stala-izvestna-lichnost-napadavshego.html

Ракурс

Нападение в Ницце, которое состоялось 29 октября, организовал 21-летний выходец из Туниса. Он приехал во Францию ​​из итальянского острова Лампедуза в конце сентября.

У террориста были только документы итальянского Красного Креста, где указано имя Брагим Ауисауи. Об этом сообщает L’Express.

В издании отмечают, что нападавший родился в Тунисе в 1999 году.

Итальянские власти поместили его на карантин на острове Лампедуза, но он покинул страну. По словам террориста, он не просил о предоставлении убежища во Франции.

В то же время, как передает Reuters, глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар рассказал на пресс-конференции, что нападающий приехал в город поездом в четверг утром и пошел в церковь, где зарезал ножом 55-летнего пономаря и отрезал голову 60-летней женщине.

Он также тяжело ранил 44-летнюю женщину, которой удалось сбежать в соседнее кафе и поднять тревогу.

У нападавшего мы обнаружили Коран и два телефона, а также нож, который использовался для преступления — 30 см длиной с лезвием 17 см. Мы также нашли сумку, которую оставил злоумышленник. Рядом с этой сумкой были два ножа, которые не использовались при нападении, — сказал Рикар.

К слову, Турция осудила резню в Ницце и выразила сожаление и солидарность с французами. В Анкаре говорят, что не может быть никаких оснований оправдывать убийство человека и насилие.





Напомним, что 29 октября на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце напал молодой человек арабской внешности. Французские следователи уже допросили подозреваемого.