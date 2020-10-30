Ніцца. Фото: DR

https://racurs.ua/ua/n145802-rizanyna-u-nicci-stala-vidoma-osoba-napadnyka.html

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Напад у Ніцці, який відбувся 29 жовтня, організував 21-річний виходець з Тунісу. Він приїхав до Франції з італійського острова Лампедуза наприкінці вересня.

Терорист мав тільки документи італійського Червоного Хреста на ім’я Брагім Ауісауї. Про це повідомляє L’Express.

У виданні зазначають, що, згідно з документами, нападник народився в Тунісі у 1999 році.

Італійська влада помістила його на карантин на острові Лампедуза, після чого він мав залишити країну. За словами терориста, він не просив про надання притулку у Франції.

Водночас, як інформує Reuters, глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар розповів на прес-конференції, що нападник приїхав до міста поїздом в четвер вранці і пішов до церкви, де зарізав ножем 55-річного паламаря та відрізав голову 60-річній жінці.

Він також важко поранив 44-річну жінку, якій вдалося втекти до сусіднього кафе і підняти тривогу.

У нападника ми виявили Коран і два телефони, ніж, який використовувався для злочину — 30 см довжиною з лезом 17 см. Ми також знайшли сумку, яку залишив зловмисник. Поруч із цією сумкою були два ножі, які не використовувались під час нападу, — сказав Рікар.

До слова, Туреччина засудила різанину у Ніцці та висловила співчуття та солідарність з французами. В Анкарі кажуть, що не може бути жодної підстави виправдовувати вбивство людини та виправдовувати насильство.

Нагадаємо, що 29 жовтня на парафіян церкви Нотр-Дам у Ніцці напав молодий чоловік арабської зовнішності. Французькі слідчі допитали підозрюваного.