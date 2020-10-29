Розсекречено документи про залучення дипломатів до агентурних мереж КДБ

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В Україні вперше опублікували 46 архівних документів про використання СРСР дипломатів для агентурних цілей за кордоном. Також у вільний доступ потрапили документи про те, як організації української діаспори намагалися через Генасамблею ООН інформувати про політичні репресії в СРСР.

Архівні документи оприлюднив 29 жовтня Центр досліджень визвольного руху спільно з архівом Служби безпеки України та Архівом національної пам’яті.

КДБ писав характеристики на пропонованих делегатів, готував доповідні про їхню поведінку та перевіряв, чи можуть вони бути вдалими кандидатами для поширення інформації про «досягнення СРСР», — розповів координатор Е-архіву Денис Пасічник.

Наприклад, в одному з документів КДБ давав характеристику письменнику Віталію Коротичу та рекомендував його на посаду прес-аташе представництва УРСР при ООН. У КДБ вважали, що Коротичу вдавалося «поширювати пропаганду про досягнення СРСР за кордоном» і встановлювати для цього «культурні зв’язки».

Нагадаємо, нещодавно розгорнувся скандал з батьком Єрмака, якого звинувачували у «співпраці» з КДБ-ФСБ. Борис Єрмак наприкінці 1980-х років обіймав високу посаду в посольстві СРСР в Афганістані, де познайомився із впливовим російським банкіром Рахамімом Емануїловим (повʼязаний із оточенням Володимира Путіна).

Як повідомляли ЗМІ, з 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Росії Емануїлов, а директором компанії — батько Єрмака. Також, за даними ЗМІ, Єрмак-старший — співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці.