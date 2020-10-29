Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня, фото: UA-Reporter.com

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня. На посаду київського міського голови було 20 кандидатів, вісім з них вже подали проміжні звіти.

Згідно з наявною наразі інформацією, найбільше грошей на свою передвиборну кампанію витратила кандидат від «Слуги народу» Ірина Верещук, повідомляє громадська мережа «ОПОРА».

Звіт Верещук охоплює період з 22 вересня до 14 жовтня. За цей час вона загалом витратила понад 22 млн 143 тис. грн.

На другому місці — кандидат від «Голосу» Сергій Притула, чий звіт охоплює період з 2 по 14 жовтня. Загалом Притула витратив понад 13 млн 352 тис. грн. Згідно з результатами проміжних звітів, Притула значно більше, ніж Верещук, витрачав на виготовлення агітації та рекламу в інтернеті, в той час як кандидат від «Слуги народу» значно обійшла його за витратами на ЗМІ та зовнішню рекламу.

Третю сходинку посідає представник «Перемоги Пальчевського» Андрій Пальчевський, звіт якого охоплює період з 21 вересня до 14 жовтня. Загальна сума його витрат склала понад 2 млн 577 тис. грн.

Чинний мер Києва Віталій Кличко, який, за попередніми даними, переміг вже в першому турі виборів столичного міського голови, проміжних звітів ще не надав.

Нагадаємо, відомий голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер нещодавно привітав Кличка з перемогою на виборах мера.