Местные выборы в Украине состоялись 25 октября, фото: UA-Reporter.com

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Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. На должность киевского городского головы было 20 кандидатов, восемь из них уже подали промежуточные отчеты.

Согласно имеющейся сейчас информации, больше всего денег на свою предвыборную кампанию потратила кандидат от «Слуги народа» Ирина Верещук, сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

Отчет Верещук охватывает период с 22 сентября по 14 октября. За это время она в целом потратила более 22 млн 143 тыс. грн.

На втором месте — кандидат от «Голоса» Сергей Притула, чей отчет охватывает период со 2 по 14 октября. Всего Притула потратил более 13 млн 352 тыс. грн. Согласно результатам промежуточных отчетов, Притула значительно больше, чем Верещук, тратил на изготовление агитации и рекламу в интернете, в то время как кандидат от «Слуги народа» значительно обошла его по расходам на СМИ и наружную рекламу.

Третью строчку занимает представитель «Победы Пальчевского» Андрей Пальчевский, отчет которого охватывает период с 21 сентября по 14 октября. Общая сумма его расходов составила более 2 млн 577 тыс. грн.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, который, по предварительным данным, победил уже в первом туре выборов столичного городского головы, пока отчетов еще не предоставил.

Напомним, известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер недавно поздравил Кличко с победой на выборах мэра.