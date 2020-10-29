Рассекречены документы о привлечении дипломатов к агентурной сети КГБ (ФОТО)

Рассекречены документы о привлечении дипломатов к агентурной сети КГБ

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В Украине впервые опубликовали 46 архивных документов об использовании СССР дипломатов для агентурных целей за рубежом. Также в свободный доступ попали документы о том, как организации украинской диаспоры пытались с помощью Генассамблеи ООН информировать о политических репрессиях в СССР.

Архивные документы обнародовал 29 октября Центр исследований освободительного движения совместно с архивом Службы безопасности Украины и Архивом национальной памяти.

КГБ писал характеристики на предлагаемых делегатов, готовил доклады об их поведении и проверял, могут ли они быть удачными кандидатами для распространения информации о «достижениях СССР», — рассказал координатор Е-архива Денис Пасечник.

Например, в одном из документов КГБ давал характеристику писателю Виталию Коротичу и рекомендовал его на должность пресс-атташе представительства УССР при ООН. В КГБ считали, что Коротичу удавалось «распространять пропаганду о достижениях СССР за рубежом» и устанавливать для этого «культурные связи».

Напомним, недавно развернулся скандал с отцом Ермака, которого обвиняли в «сотрудничестве» с КГБ-ФСБ. Борис Ермак в конце 1980 годов занимал высокую должность в посольстве СССР в Афганистане, где познакомился с влиятельным российским банкиром Рахамимом Емануиловим (связан с окружением Владимира Путина).

Как сообщали СМИ, с 1999 года бизнес-партнером Андрея Ермака в ООО «Интерпромфинанс Украина» является гражданин России Емануилов, а директором компании — отец Ермака. Также, по данным СМИ, Ермак-старший — сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке.