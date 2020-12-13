Локдаун в Германии вводят до 10 января. Фото: RFI

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Локдаун в Германии вводят уже на следующей неделе. Жесткий карантин вводят со среды, 16 декабря. Он продлится минимум до 10 января.

На территории всей страны в это время будут закрыты магазины розничной торговли, за исключением продовольственных. В школах прекратят очное обучение, закроют также детские сады. Будут работать аптеки, галантереи, бензоколонки, банки, сберкассы и почтовые отделения. Об этом 13 декабря заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает DW.

На рождественские праздники, которые в Германии пройдут с 24 по 26 декабря, разрешили встречи в узком семейном кругу с участием не более пяти человек без учета детей до 14 лет. На Новый год предусмотрен запрет на собрания. Разрешается посещать богослужения в храмах, но лишь при соблюдении социальной дистанции. При этом петь в храмах запрещено. Кроме того, на большие богослужения будут допускаться только по предварительной записи.

Власть уже позаботилась о бизнесменах, которые пострадают от локдауна. Государство обещает выплатить помощь, и максимальная ее сумма будет достигать от 200 до 500 тыс. евро. Такие выплаты обещают компаниям, которым грозит банкротство.

Напомним, коронавирус в Украине продолжает активно распространяться, в связи с чем правительство с 8 по 24 января планирует ввести усиленный карантин.